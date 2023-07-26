Старов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1917

Дата смерти

26.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917

Отец: Старов Иван Павлович

Мать: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.1945
Причина смерти: на войне в Прибалтике

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