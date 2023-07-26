Старов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1917
Дата смерти26.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.1945
Причина смерти: на войне в Прибалтике