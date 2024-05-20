Кузнецова (Динмухаметова) Галина Викторовна
Место рождения
Дата рождения1955
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Динмухаметов Виктор Нигаметжанович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С ?.09.1973 по ?.06.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный экономический университет. Факультет: —. Специальность: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.