Кузнецова (Динмухаметова) Галина Викторовна 1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Динмухаметова) Галина Викторовна

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Место рождения

Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Динмухаметов Виктор Нигаметжанович

Мать: не указана

Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С ?.09.1973 по ?.06.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный экономический университет. Факультет: —. Специальность: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.

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