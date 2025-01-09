Мещерякова (Мещерякова) Агафия Леоновна 25.01.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мещерякова (Мещерякова) Агафия Леоновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 25.01.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 29.01.1851 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Мещеряков Леон Леонович18.02.1824 ст. г.р.
Мать
Мещерякова Анастасия ЕгоровнаОколо 1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1846 ст.

Отец: Мещеряков Леон Леонович

Мать: Мещерякова Анастасия Егоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
27.01.1846 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
29.01.1851 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
30.01.1851 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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