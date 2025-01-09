Мещерякова (Мещерякова) Агафия Леоновна
женский, родилась 25.01.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 29.01.1851 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецМещеряков Леон Леонович18.02.1824 ст. г.р.
МатьМещерякова Анастасия ЕгоровнаОколо 1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1846 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.01.1846 ст.
Смерть
29.01.1851 ст.
Похороны
30.01.1851 ст.