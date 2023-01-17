Казуто Тит Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти01.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1938
Дочь: Казуто Лидия Титовна
Мать ребёнка: Шелягова Мария Павловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелягова Мария Павловна
Смерть
01.08.1943