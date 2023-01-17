Казуто Тит Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казуто Тит Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

01.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1938

Дочь: Казуто Лидия Титовна

Мать ребёнка: Шелягова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелягова Мария Павловна

Смерть
01.08.1943
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