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Манацков Дмитрий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1917

Дата смерти

06.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1917

Отец: Манацков Иосиф

Мать: Лия

Рождение ребёнка
24.04.1931

Дочь: Латынцева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Манацкова Евдокия Семёновна

Развод
Неизвестно

Жена: Манацкова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манацков Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Манацкова Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манацкова Евдокия Семёновна

Смерть
06.06.2001
Beersheba, Southern District Israel
Похороны
Неизвестно
Beer Sheva New Cemetery, Beersheba, Israel
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