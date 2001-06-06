Манацков Дмитрий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1917
Дата смерти06.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1917
Отец: Манацков Иосиф
Мать: Лия
Рождение ребёнка
24.04.1931
Дочь: Латынцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Манацкова Евдокия Семёновна
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манацков Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Манацкова Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2001
Beersheba, Southern District Israel
Похороны
Неизвестно
Beer Sheva New Cemetery, Beersheba, Israel