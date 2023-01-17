Беззаботина Серафима Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1922
Дата смерти14.06.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Валентин Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1979