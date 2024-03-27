Негода Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негода Николай

Место рождения

? Украинская ССР

Дата рождения

16.05.1937

Дата смерти

24.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937

Отец: Негода Федор

Мать: Негода Надежда

? Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Зоя Николаевна

г.Рудный, Кустанайская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Зоя Николаевна

Казахстан
Смерть
24.01.1993
? Республика Казахстан
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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