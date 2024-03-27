Негода Николай
Место рождения? Украинская ССР
Дата рождения16.05.1937
Дата смерти24.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937
Отец: Негода Федор
Мать: Негода Надежда
? Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрасова Зоя Николаевна
г.Рудный, Кустанайская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Зоя Николаевна
Казахстан
Смерть
24.01.1993
? Республика Казахстан
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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