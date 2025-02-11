(Braun) Sara 27.11.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Braun) Sara

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.11.1877, Цюрих

умерла 1957, Winnipeg, Manitoba, Canada

Супруги
Froese Johann J P09.09.1874 г.р.
Дети
(Froese) Anna J14.09.1898 г.р.
Froese Johann J15.05.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1896

Муж: Froese Johann J P

Бракосочетание с: Sara BRAUN

Рождение ребёнка
14.09.1898

Дочь: (Froese) Anna J

Отец ребёнка: Froese Johann J P

Рождение ребёнка
15.05.1900

Сын: Froese Johann J

Отец ребёнка: Froese Johann J P

Смерть
1957
Winnipeg, Manitoba, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.