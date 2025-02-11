(Braun) Sara
женский, родилась 27.11.1877, Цюрих
умерла 1957, Winnipeg, Manitoba, Canada
Супруги
Froese Johann J P09.09.1874 г.р.
Дети
(Froese) Anna J14.09.1898 г.р.
Froese Johann J15.05.1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1896
Муж: Froese Johann J P
Рождение ребёнка
14.09.1898
Дочь: (Froese) Anna J
Отец ребёнка: Froese Johann J P
Рождение ребёнка
15.05.1900
Сын: Froese Johann J
Отец ребёнка: Froese Johann J P
Смерть
1957
Winnipeg, Manitoba, Canada