Овчинников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Иван

Овчинников Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Л(?) Ивановна

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна

Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Мария Перфильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close