Овчинников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Л(?) Ивановна
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Перфильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно