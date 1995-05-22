Потяркин Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.02.1960
Дата смерти22.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1960
Рождение ребёнка
17.02.1986
Сын: Потяркин Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Потяркина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1989
Сын: Потяркин Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Потяркина Надежда Михайловна
Работа или профессия
1995
водитель рейсового автобуса ЛИАЗ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1995