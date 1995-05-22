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Потяркин Фёдор Михайлович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.02.1960

Дата смерти

22.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1960

Отец: Потяркин Михаил Ефимович

Мать: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.02.1986

Сын: Потяркин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Потяркина Надежда Михайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.1989

Сын: Потяркин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Потяркина Надежда Михайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Работа или профессия
1995
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
водитель рейсового автобуса ЛИАЗ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Надежда Михайловна

Смерть
22.05.1995
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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