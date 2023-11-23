Яков Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Филимонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1680 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафон Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1722

Сын: Федул Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Василиса Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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