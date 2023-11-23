Яков Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафон Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1722
Сын: Федул Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Василиса Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно