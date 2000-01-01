Фомин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.?

Отец: Фомин Александр Иванович

Мать: не указана

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