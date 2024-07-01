Пивоваров Ефим Леонтиевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1924
Дата смерти17.05.1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924
Отец: Пивоваров Леонтий Тимофеевич
Мать: Пивоварова (Бухалова) Соломия (Соломония - Соломея) Евстегнеевна
ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д 1065 лист 94-94 об.
Смерть
17.05.1924
Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край
3 месяца, от поноса Заявитель Бухалов Е[встигней] = дед, отец матери ГАПК Ф Р-1982 оп 10 д 81 л 144-144об