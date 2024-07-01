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Пивоваров Ефим Леонтиевич

Место рождения

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.04.1924

Дата смерти

17.05.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: Пивоваров Леонтий Тимофеевич

Мать: Пивоварова (Бухалова) Соломия (Соломония - Соломея) Евстегнеевна

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д 1065 лист 94-94 об.
Смерть
17.05.1924
Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край
3 месяца, от поноса Заявитель Бухалов Е[встигней] = дед, отец матери ГАПК Ф Р-1982 оп 10 д 81 л 144-144об

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