Ксения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Терентий Филиппович

Мать: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Введенский Борис Ефимович

Отец ребёнка: Введенский Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Введенский Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Введенский Ефим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Введенский Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Введенский Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Введенский Ефим Фёдорович

Смерть
1833

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