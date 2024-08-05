Ксения Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Терентий Филиппович
Мать: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Введенский Борис Ефимович
Отец ребёнка: Введенский Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Введенский Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Введенский Ефим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Введенский Ефим Фёдорович
Смерть
1833