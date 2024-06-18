Анташов Алексей Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнташов Алексей Васильевич

Анташов Алексей Васильевич

Место рождения

Усть-Капша, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анташов Василий

Мать: не указана

Усть-Капша, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анташова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Анташов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Анташова Евдокия Федорова

Усть-Капша, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Анташова Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Анташова Евдокия Федорова

Усть-Капша, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.