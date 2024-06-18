Анташов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анташов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Анташов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Анташова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Анташова Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Анташова Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно