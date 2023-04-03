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Савин Алексей

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Савин Семен

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
РГВИА
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Между 1815 и 1824

Жена: Мария

Военная служба
28.02.1820
Начало службы в армии | РГВИА
Рождение ребёнка
30.09.1821

Дочь: (Савина) Вера

Мать ребёнка: Мария

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Пятидесятника Прокопия Савина жена Матрона
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Савина) Анна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1836

Сын: Савин Папа

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1840

Сын: Савин Андрей

Мать ребёнка: Мария

Смерть
После 1861

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