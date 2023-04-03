Савин Алексей
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Савин Семен
Мать: не указана
РГВИА
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Между 1815 и 1824
Жена: Мария
Военная служба
28.02.1820
Начало службы в армии | РГВИА
Рождение ребёнка
30.09.1821
Дочь: (Савина) Вера
Мать ребёнка: Мария
Пятидесятника Прокопия Савина жена Матрона
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Савина) Анна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1836
Сын: Савин Папа
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1840
Сын: Савин Андрей
Мать ребёнка: Мария
Смерть
После 1861