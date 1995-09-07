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Крайников Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Крайников Павел Савельевич

Мать: Крайникова Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
02.10.1938

Сын: Крайников виктор иванович

Мать ребёнка: Крайникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Крайникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Крайникова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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