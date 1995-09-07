Крайников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
02.10.1938
Сын: Крайников виктор иванович
Мать ребёнка: Крайникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Крайникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Крайникова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно