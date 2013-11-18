Шмырова (Аксенова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Николай
Мать: Аксенова Евдокия
Рождение ребёнка
02.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.11.2013