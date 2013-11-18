Шмырова (Аксенова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмырова (Аксенова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Николай

Мать: Аксенова Евдокия

Рождение ребёнка
02.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.11.2013
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