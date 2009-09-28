Гинецинская Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1918
Дата смерти28.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.09.2009
Место жительства
По 2009