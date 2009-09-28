Гинецинская Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинецинская Татьяна Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.01.1918

Дата смерти

28.09.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.09.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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