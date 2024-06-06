Язепчик Федор
Место рожденияМалая Быховщина, Беларусь
Дата рождения1876
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Малая Быховщина, Беларусь
Рождение ребёнка
1906
Сын: Язепчик Александр
Мать ребёнка: Язепчик (Ленковец) Мария
Малая Быховщина, Беларусь
Смерть
1921
Малая Быховщина, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Малая Быховщина, Беларусь