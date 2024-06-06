Язепчик Федор 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Язепчик Федор

Место рождения

Малая Быховщина, Беларусь

Дата рождения

1876

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Быховщина, Беларусь
Рождение ребёнка
1906

Сын: Язепчик Александр

Мать ребёнка: Язепчик (Ленковец) Мария

Малая Быховщина, Беларусь
Смерть
1921
Малая Быховщина, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Малая Быховщина, Беларусь

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