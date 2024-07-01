Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лучников Кондратий
Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.1927
Сын: Лушников (Лучников) Николай Анисимович
Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Лучникова) Клавдия Анисимовна
Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лучников Семен Анисимович
Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич
Смерть
Неизвестно