Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лучников Кондратий

Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1927

Сын: Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Лучникова) Клавдия Анисимовна

Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лучников Семен Анисимович

Отец ребёнка: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич

Смерть
Неизвестно

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