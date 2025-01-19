Соловьев Иван Фёдорович
мужской, родился До 1898 ст.
умер После 1901 ст.
Супруги
Соловьева (Сигарева) Анна Никифоровна1876 ст. г.р.
Дети
Соловьёв Григорий Иванович14.01.1901 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1898 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.
Сын: Соловьёв Григорий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева (Сигарева) Анна Никифоровна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
После 1901 ст.