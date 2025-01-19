Соловьев Иван Фёдорович До 1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Иван Фёдорович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился До 1898 ст.

умер После 1901 ст.

Супруги
Соловьева (Сигарева) Анна Никифоровна1876 ст. г.р.
Дети
Соловьёв Григорий Иванович14.01.1901 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1898 ст.

Жена: Соловьева (Сигарева) Анна Никифоровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038688, стр. 363. Поручители по жениху: Серпуховский мещанин Роман Александров Михайлов; Дарищенской волости крестьянин Филипп Андреев Гришин. По невесте: Ефремовский мещанин Николай Александров Овсянников; Ефремовский купеческий сын Николай Васильев Ехинин.

Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.

Сын: Соловьёв Григорий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Сигарева) Анна Никифоровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775

Смерть
После 1901 ст.

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