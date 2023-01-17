Рачко Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зинаида Евдокимовна
Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Азарова Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович
Рождение ребёнка
20.02.1923
Дочь: Гулькина Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович
Дорошевичи, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.02.1927
Дочь: Мещерякова Лидия Евдокимовна
Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рачко Виктор
Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овинова Варвара Евдокимовна
Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович
Смерть
Неизвестно