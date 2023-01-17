Рачко Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачко Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зинаида Евдокимовна

Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович

Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Азарова Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович

Рождение ребёнка
20.02.1923

Дочь: Гулькина Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович

Дорошевичи, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.02.1927

Дочь: Мещерякова Лидия Евдокимовна

Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Рачко Виктор

Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овинова Варвара Евдокимовна

Отец ребёнка: Рачко Евдоким Викторович

Смерть
Неизвестно
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