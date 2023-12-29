Полумеев Федор Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолумеев Федор Митрофанович

Полумеев Федор Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1924

Дата смерти

14.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна

Смерть
14.05.1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.