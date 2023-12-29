Полумеев Федор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1924
Дата смерти14.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1952
Смерть
14.05.1990