Пенькова (Маркова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
1844г. МК Лубягино (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет из Пасеговского волостного правления дер. Авилаковской крест. Михаила Еремеева? Маркова поруч. по женех. Пасеговского волостного правления дер.... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1845 ст.
Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович
Рождение ребёнка
26.09.1849 ст.
Дочь: Евфимия Филипповна
Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1850 ст.
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.
Дочь: Наталия Филипповна
Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно