Пенькова (Маркова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенькова (Маркова) Анна Михайловна

Пенькова (Маркова) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Муж: Пеньков Филип Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1844г. МК Лубягино (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет из Пасеговского волостного правления дер. Авилаковской крест. Михаила Еремеева? Маркова поруч. по женех. Пасеговского волостного правления дер.... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1845 ст.

Сын: Пеньков Лев Филиппович

Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1849 ст.

Дочь: Евфимия Филипповна

Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович

Рождение ребёнка
04.10.1850 ст.

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.

Дочь: Наталия Филипповна

Отец ребёнка: Пеньков Филип Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close