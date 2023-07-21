Лапаев Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаев Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1986

Отец: не указан

Мать: Лагутина Вера Анатольевна

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