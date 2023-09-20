Макрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1948 или 29.03.1948

Сын: Карманов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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