Макрина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1948 или 29.03.1948
Сын: Карманов Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Павел Трофимович
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно