Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий

Дмитрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1977

Отец: Шимов Сергей

Мать: Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close