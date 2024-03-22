Якимова (Саксина) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова (Саксина) Лариса Анатольевна

Место рождения

Ельничная, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

03.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1965

Отец: Саксин Анатолий Васильевич

Мать: Саксина Галина Кирилловна

Ельничная, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1987

Сын: Якимов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Якимов Андрей Вячеславович

Красноглинный, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1992

Сын: Якимов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Якимов Андрей Вячеславович

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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