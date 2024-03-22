Якимова (Саксина) Лариса Анатольевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1965
Рождение ребёнка
13.07.1987
Отец ребёнка: Якимов Андрей Вячеславович
Красноглинный, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1992
Сын: Якимов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Якимов Андрей Вячеславович
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра