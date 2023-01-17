Чкалов Валерий Павлович
Место рожденияс. Василёво, Балахнинский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения02.02.1904
Дата смерти15.12.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Василёво, Балахнинский уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1904
с. Василёво, Балахнинский уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1919
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1923 по 1924
Место жительства
С 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930 по 1938
Смерть
15.12.1938