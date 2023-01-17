Чкалов Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧкалов Валерий Павлович

Чкалов Валерий Павлович

avatar

Место рождения

с. Василёво, Балахнинский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

02.02.1904

Дата смерти

15.12.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Василёво, Балахнинский уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1904
с. Василёво, Балахнинский уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1919
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1923 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.12.1938
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close