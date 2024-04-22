Пищик Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1841
Отец: Пищик Матвей Павлович
Мать: Пищик Наталия Леонтьевна
Рождение ребёнка
21.02.1865
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1868
Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1871
Сын: Пищик Семен Иванович
Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1872
Дочь: Мацуй Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна
Рождение ребёнка
28.06.1876
Дочь: Галай Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно