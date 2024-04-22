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Пищик Иван Матвеевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

28.06.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1841

Отец: Пищик Матвей Павлович

Мать: Пищик Наталия Леонтьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1865

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1868

Сын: Пищик Сильвестр Иванович

Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1871

Сын: Пищик Семен Иванович

Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1872

Дочь: Мацуй Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.06.1876

Дочь: Галай Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Соломония Ефимиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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