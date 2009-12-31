Босак (Галиахметова) Нажиба Габдрашитовна
Место рожденияс.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Дата рождения17.11.1946
Дата смерти31.12.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946
Отец: Басареев Габдрашит
с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
19.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Босак Михаил Сергеевич
г.Учалы-1, Башкирская АССР
Рождение ребёнка
30.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Босак Михаил Сергеевич
Осиповичи, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2009
Осиповичи, Беларусь
Похороны
Неизвестно
г, Осиповичи.Прудок