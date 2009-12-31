Босак (Галиахметова) Нажиба Габдрашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босак (Галиахметова) Нажиба Габдрашитовна

Место рождения

с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.

Дата рождения

17.11.1946

Дата смерти

31.12.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946

Отец: Басареев Габдрашит

Мать: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна

с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
19.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Босак Михаил Сергеевич

г.Учалы-1, Башкирская АССР
Рождение ребёнка
30.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Босак Михаил Сергеевич

Осиповичи, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босак Михаил Сергеевич

Смерть
31.12.2009
Осиповичи, Беларусь
Похороны
Неизвестно
г, Осиповичи.Прудок
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