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Кандиков Вячеслав Валерьевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

27.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
23.07.1994

Жена: Кандикова Елена Валерьевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кандикова Елена Валерьевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кандикова Елена Валерьевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

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