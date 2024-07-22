Кандиков Вячеслав Валерьевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1994
Рождение ребёнка
25.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кандикова Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
21.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кандикова Елена Валерьевна