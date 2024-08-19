Яшина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1968

Дочь: Тарасова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Яшин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
19.05.1973

Дочь: Чиняева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Яшин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.1982

Дочь: Серова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Яшин Виктор Николаевич

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