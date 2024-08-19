Яшина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1968
Дочь: Тарасова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Яшин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
19.05.1973
Дочь: Чиняева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Яшин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1982
Дочь: Серова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Яшин Виктор Николаевич