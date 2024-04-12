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Юрьев Сергей Анатольевич
Юрьев Сергей Анатольевич
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Древо
Место рождения
Елгава
, Jelgava
Дата рождения
17.06.1967
Пол
Мужской
Отец
Юрьев Анатолий Федорович
1938 г.р.
Мать
Юрьева (Казакова) Антонина Алексеевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967
Отец:
Юрьев Анатолий Федорович
Мать:
Юрьева Антонина Алексеевна
Елгава
, Jelgava
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