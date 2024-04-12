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Юрьев Сергей Анатольевич

Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

17.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967

Отец: Юрьев Анатолий Федорович

Мать: Юрьева Антонина Алексеевна

Елгава, Jelgava
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