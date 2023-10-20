Воронов Ефимий Антонов/ич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронов Ефимий Антонов/ич

Воронов Ефимий Антонов/ич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1878

Отец: Антон Онисимов/ич

Мать: Марья Васильева/на

Рождение ребёнка
1907

Сын: Воронов Павел Ефимович

Мать ребёнка: На Евдокия Фёдорова/на

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: На Евдокия Фёдорова/на

Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: На Евдокия Фёдорова/на

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: На Евдокия Фёдорова/на

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close