Воронов Ефимий Антонов/ич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1878
Отец: Антон Онисимов/ич
Мать: Марья Васильева/на
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: На Евдокия Фёдорова/на
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: На Евдокия Фёдорова/на
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: На Евдокия Фёдорова/на
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: На Евдокия Фёдорова/на
Смерть
Неизвестно