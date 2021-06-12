Кучма (Кравченко) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучма (Кравченко) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1910

Дата смерти

08.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1910

Отец: Кучма Фёдор

Мать: Елизавета Кучма

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четверников Емельян

Рождение ребёнка
21.10.1948

Сын: Кучма Александр Кириллович

Отец ребёнка: Бондарев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Вера Емельяновна

Отец ребёнка: Четверников Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четверников Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четверников Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Кирилл Иванович

Смерть
08.12.1974
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