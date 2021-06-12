Кучма (Кравченко) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1910
Дата смерти08.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1910
Отец: Кучма Фёдор
Мать: Елизавета Кучма
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Четверников Емельян
Рождение ребёнка
21.10.1948
Сын: Кучма Александр Кириллович
Отец ребёнка: Бондарев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Вера Емельяновна
Отец ребёнка: Четверников Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Четверников Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Четверников Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1974