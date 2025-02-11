Татарникова (Юдина) Наталья Сергеевна 23.08.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Татарникова (Юдина) Наталья Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.08.1907

умерла 01.09.1968, Киев, Украинская ССР, СССР

Отец
Юдин Сергей Степанович1864 г.р.
Мать
Юдина (Борисова) Наталья Павловна30.08.1867 г.р.
Дети
Лазовская (Татарникова) Татьяна Ивановна02.11.1926 г.р.
Татарников Николай Иванович07.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907

Отец: Юдин Сергей Степанович

Мать: Юдина (Борисова) Наталья Павловна

Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Высшее Горьковский Индустриальный Институт им. Жданова. | радиофакультет

Образование
Между 1917 и 1925
Harbin, China

среднее Коммерческое училище, г.Харбин

Бракосочетание
12.02.1926

Муж: не указан

г. Харбин, Северная Манчьжурия

Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Лазовская (Татарникова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

г. Харбин, Северная Манчьжурия

Рождение ребёнка
07.08.1928

Сын: Татарников Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Harbin, China

Образование
Между ?.10.1932 и 23.03.1935
Harbin, China

незаконченное высшее Харбинский Политехнический институт

Смерть
01.09.1968
Киев, Украинская ССР, СССР

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