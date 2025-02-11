Татарникова (Юдина) Наталья Сергеевна
женский, родилась 23.08.1907
умерла 01.09.1968, Киев, Украинская ССР, СССР
ОтецЮдин Сергей Степанович1864 г.р.
МатьЮдина (Борисова) Наталья Павловна30.08.1867 г.р.
Дети
Лазовская (Татарникова) Татьяна Ивановна02.11.1926 г.р.
Татарников Николай Иванович07.08.1928 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
Между 1917 и 1925
Harbin, China
Бракосочетание
12.02.1926
Муж: не указан
г. Харбин, Северная Манчьжурия
Рождение ребёнка
02.11.1926
Дочь: Лазовская (Татарникова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
г. Харбин, Северная Манчьжурия
Рождение ребёнка
07.08.1928
Сын: Татарников Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Harbin, China
Образование
Между ?.10.1932 и 23.03.1935
Harbin, China
Смерть
01.09.1968
Киев, Украинская ССР, СССР