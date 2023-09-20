Целоусов Моисей Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелоусов Моисей Филатович

Целоусов Моисей Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Целоусов Феофилакт Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Клементьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Целоусов Василей Моисеевич

Мать ребёнка: Екатерина Клементьевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Екатерина Клементьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.