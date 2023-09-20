Целоусов Моисей Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Целоусов Феофилакт Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Клементьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Целоусов Василей Моисеевич
Мать ребёнка: Екатерина Клементьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Екатерина Клементьевна
Смерть
Неизвестно