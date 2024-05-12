Морозова (Романцова) Мария Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Романцова) Мария Исаевна

Морозова (Романцова) Мария Исаевна

Место рождения

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

19.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Романцов Исай

Мать: не указана

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Павел Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Осинки, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Сын: Морозов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Осинки, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1916

Дочь: Рощупкина (Морозова) Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Морозов Иван Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Осинки, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Морозов Максим Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лановенко (Морозова) Нина Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1924

Дочь: Морозова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Осинки, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Морозов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Смерть
19.11.1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.