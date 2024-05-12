Морозова (Романцова) Мария Исаевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти19.11.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Романцов Исай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1914
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1916
Дочь: Рощупкина (Морозова) Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лановенко (Морозова) Нина Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1924
Дочь: Морозова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Морозов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Смерть
19.11.1978