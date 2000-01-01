Резвов Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвов Порфирий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Резвов Михаил Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Лещиново; Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Лещиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвов Артем

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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