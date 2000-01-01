Резвов Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Резвов Михаил Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, Лещиново; Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Лещиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резвов Артем
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно