Лоскутов Иван Прокопьевич
Место рожденияд. Ивашевская Устьянский р-н
Дата рождения21.04.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1923
Отец: Лоскутов Прокопий
д. Ивашевская Устьянский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Алла Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Алла Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно