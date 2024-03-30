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Лоскутов Иван Прокопьевич

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Место рождения

д. Ивашевская Устьянский р-н

Дата рождения

21.04.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1923

Отец: Лоскутов Прокопий

Мать: не указана

д. Ивашевская Устьянский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Алла Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Алла Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Алла Николаевна

Смерть
Неизвестно
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