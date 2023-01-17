Колмакова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колмаков Федот Терентьевич
Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колмаков Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колмаков Никифор Терентьевич
Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич
Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колмаков Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Колмаков Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть