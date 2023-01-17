Колмакова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Колмаков Федот Терентьевич

Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Колмаков Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колмаков Никифор Терентьевич

Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колмаков Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Колмаков Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Колмаков Терентий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Терентий Васильевич

Смерть
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