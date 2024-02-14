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Панфилов Сафрон Федотович

Место рождения

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурисова (Панфилова) Валентина Сафроновна

Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Елизавета

Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макшанцева (Панфилова) Анна Сафроновна

Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Рая

Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Анатолий

Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Панфилов Михаил

Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
20.05.1915

Сын: Панфилов Алексей Сафронович

Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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