Панфилов Сафрон Федотович
Место рожденияс.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурисова (Панфилова) Валентина Сафроновна
Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Елизавета
Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшанцева (Панфилова) Анна Сафроновна
Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Рая
Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Анатолий
Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Панфилов Михаил
Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
20.05.1915
Сын: Панфилов Алексей Сафронович
Мать ребёнка: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Смерть
Неизвестно