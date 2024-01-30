Гриненко (Борцова) Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриненко (Борцова) Ирина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1983

Отец: Борцов Леонид Владимирович

Мать: Борцова Нина Даниловна

Рождение ребёнка
23.09.2008

Сын: Гриненко Алексей Вадимович

Отец ребёнка: Гриненко Вадим Сергеевич

Рождение ребёнка
01.03.2013

Дочь: Гриненко Ксения Вадимовна

Отец ребёнка: Гриненко Вадим Сергеевич

Рождение ребёнка
20.12.2017

Дочь: Гриненко Виктория Вадимовна

Отец ребёнка: Гриненко Вадим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриненко Вадим Сергеевич

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