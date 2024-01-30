Гриненко (Борцова) Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1983
Отец: Борцов Леонид Владимирович
Мать: Борцова Нина Даниловна
Рождение ребёнка
23.09.2008
Сын: Гриненко Алексей Вадимович
Отец ребёнка: Гриненко Вадим Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.2013
Дочь: Гриненко Ксения Вадимовна
Отец ребёнка: Гриненко Вадим Сергеевич
Рождение ребёнка
20.12.2017
Дочь: Гриненко Виктория Вадимовна
Отец ребёнка: Гриненко Вадим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно