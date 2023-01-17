Поздний Моисей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1884 ст.
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
25.08.1884 ст.
Восприемники: Петр Степанович Запорожкин и Сусанна Даниловна Московченко
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 24 года Она первым браком. 18 лет. По жениху Ерофей Петрович Воронченко и... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Марианна Федоровна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Гражданство
22.08.1939
Выдано свидетельство от 22.8.1939 №108428
Гражданство
05.01.1948
Выдано повторное свидетельство от 5.1.1948 №1062185
Смерть
Неизвестно