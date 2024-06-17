Рузанов Дмитрий Викторович 13.11.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рузанов Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1978

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

56 г.р.

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1978

Отец: Рузанов Виктор Иванович

Мать: Першина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Почтарёва Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
07.10.2008

Дочь: Рузанова Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Почтарёва Оксана Владимировна

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