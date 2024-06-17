Рузанов Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1978
Отец: Рузанов Виктор Иванович
Мать: Першина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Почтарёва Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
07.10.2008
Дочь: Рузанова Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: Почтарёва Оксана Владимировна