Краснова (Патык) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Патык) Анна

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Место рождения

Россия, Северодвинск

Дата рождения

Около 09.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
02.09.2005

Сын: Сильченко Клим

Отец ребёнка: Сильченко Сергей

Россия, Северодвинск
Развод
Неизвестно

Муж: Сильченко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильченко Сергей

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