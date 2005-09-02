Краснова (Патык) Анна
Место рожденияРоссия, Северодвинск
Дата рожденияОколо 09.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
02.09.2005
Сын: Сильченко Клим
Отец ребёнка: Сильченко Сергей
Россия, Северодвинск
Развод
Неизвестно
Муж: Сильченко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сильченко Сергей