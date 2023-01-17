Бакулин Антон Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1698 ст.
Дата смертиОколо 1760 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1698 ст.
Отец: Бакулин Прокопий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Сын: Бакулин Харитон Антонович
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Бакулина Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Бакулин Григорий Антонович
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Мать ребёнка: - Дарья Лукинична
Смерть
Около 1760 ст.