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Бакулин Антон Прокопьевич

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1698 ст.

Дата смерти

Около 1760 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1719 г.р.
Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.

Отец: Бакулин Прокопий -

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Бакулин Иван Антонович

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Бакулин Харитон Антонович

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Бакулин Яков Антонович

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Бакулин Ларион Антонович

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Бакулин Михаил Антонович

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Бакулин Григорий Антонович

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Бакулин Андрей Антонович

Мать ребёнка: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1760 ст.
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