Савенков Александр Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенков Александр Иванов

Место рождения

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Елизавета Стефанова

Поручитель
09.11.1908
Серпухов, Серпухов, Московская область
Серпуховскаго уѣзда, Пущинской волости, сельца Глозени кр. Иванъ Ѳеодоровъ Ларинъ, провославнаго вѣроисповѣданія первымъ бракомъ. 21 год Серпуховскаго уѣзда Пущинской волости сельца Глазечни крест. Ма... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1914

Сын: Савенков Евгений Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Савенкова Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Савенкова Елизавета Стефанова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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