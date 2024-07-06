Савенков Александр Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Поручитель
09.11.1908
Серпуховскаго уѣзда, Пущинской волости, сельца Глозени кр. Иванъ Ѳеодоровъ Ларинъ, провославнаго вѣроисповѣданія первымъ бракомъ. 21 год Серпуховскаго уѣзда Пущинской волости сельца Глазечни крест. Ма... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1914
Сын: Савенков Евгений Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Савенкова Татьяна Александрова
Мать ребёнка: Савенкова Елизавета Стефанова
Смерть
Неизвестно